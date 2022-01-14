38-летний британский боксер Дерек Чисора считает, что Энтони Джошуа в реванше победит Александра Усика и вернет свои пояса обратно.
Цитирует Чисору Fightnews.
"Думаю, что Джошуа победит во втором бою. Когда я говорил с ним, то спросил, смотрел ли он первый поединок, и он сказал, что видел только четыре раунда, поскольку ему не понравилось, как он боксировал. Джошуа обладает невероятной силой удара. Я спросил его, что он собирается делать в реванше, а он ответил: "Увидишь".
Напомним, что осенью 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.
Джошуа активно готовится к реваншу с Усиком - его консультировал даже легендарный Флойд Мейвезер.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.
- Наиболее вероятным местом проведения реванша называют традиционно Великобританию, а также страны Ближнего Востока.