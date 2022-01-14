38-летний британский боксер Дерек Чисора считает, что Энтони Джошуа в реванше победит Александра Усика и вернет свои пояса обратно.

Цитирует Чисору Fightnews.

"Думаю, что Джошуа победит во втором бою. Когда я говорил с ним, то спросил, смотрел ли он первый поединок, и он сказал, что видел только четыре раунда, поскольку ему не понравилось, как он боксировал. Джошуа обладает невероятной силой удара. Я спросил его, что он собирается делать в реванше, а он ответил: "Увидишь".