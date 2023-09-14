Джемейн Ортис уверен, что у него есть шансы победить украинца.

Американец Джемейн Ортис выразил желание провести реванш с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

27-летний боксер заявил, что знает, как победить украинца.

"Ломаченко хорошо планировал свои действия и взвинчивал темп в конце каждого раунда. Я бы хотел реваншироваться за это поражение. Я однозначно понял, как наращивать темп, чтобы выдать сильную концовку, и как важно забрать чемпионские раунды.

Видео дня

Я чувствую, что наш бой был намного ближе, чем его поединок с Хейни. По-моему, в моем бою с Ломой я доносил куда более чистые удары, а Девин в их поединке слишком много пропускал. Лома несколько раз чисто по мне попал ближе к концовке боя, но ни разу не потряс меня, не выбрасывал комбинации из 5-6 ударов, как было в его бою с Хейни. Против меня он бросал только 1-2 удара за раз, поскольку опасался, что я отвечу," - приводит слова Ортиса BoxingScene.

Напомним, Василий Ломаченко победил Джемейна Ортиса единогласным решением судей в октябре прошлого года.

В послужном списке американского боксера 18 поединков (16 побед, одно поражение и одна ничья) в профессиональной карьере.

В активе Ломаченко 17 побед в 20 боях на профи-ринге. Три боя украинец проиграл. В частности, Василий потерпел поражение в своем последнем бою против Девина Хейни. Поединок состоялся в мае этого года и завершился победой американца единогласным решением судей.

Вас также могут заинтересовать новости: