Британский боксер Дерек Чисора надел маску премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на битву взглядов с болгарином Кубратом Пулевым. Два ветерана-супертяжеловеса проведут поединок в Лондоне 9 июля.
Впервые Чисора и Пулев встретились в Гамбурге в мае 2016 года. Тогда болгарин одолел Дерека раздельным решением судей (116:112, 118:110, 113:115). Теперь 38-летний британец попытается взять реванш у 41-летнего Пулева.
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 8, 2022
Чисора ранее уже отмечался скандальными поступками. В частности в 2012 году он дал пощечину Виталию Кличко на дуэли взглядов. Украинец тогда одержал победу единогласным решением судей.
В 2020 году Чисора уступил Александру Усику единогласным решением судей.
Напомним, что Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьера Британии, но до осени будет исполнять обязанности. На его должность уже есть 10 претендентов.