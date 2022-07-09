Два ветерана-супертяжеловеса Чисора и Пулев проведут поединок в Лондоне 9 июля.

Британский боксер Дерек Чисора надел маску премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на битву взглядов с болгарином Кубратом Пулевым. Два ветерана-супертяжеловеса проведут поединок в Лондоне 9 июля.

Впервые Чисора и Пулев встретились в Гамбурге в мае 2016 года. Тогда болгарин одолел Дерека раздельным решением судей (116:112, 118:110, 113:115). Теперь 38-летний британец попытается взять реванш у 41-летнего Пулева.

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 8, 2022

Чисора ранее уже отмечался скандальными поступками. В частности в 2012 году он дал пощечину Виталию Кличко на дуэли взглядов. Украинец тогда одержал победу единогласным решением судей.

В 2020 году Чисора уступил Александру Усику единогласным решением судей.

Напомним, что Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьера Британии, но до осени будет исполнять обязанности. На его должность уже есть 10 претендентов.

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