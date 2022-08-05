Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился своим мнением о предстоящем бое-реванше между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.
Знаменитый новозеландский боксер отметил, что верит в победу Усика и во втором поединке с Джошуа.
"Кто победит в реванше Усик - Джошуа? Вероятно, я отдам предпочтение Александру, так как не уверен, какой у Джошуа план и что он будет делать со своей новой командой", - заявил Паркер в интервью YouTube-каналу "iD Boxing".
Джозеф Паркер также заявил, что готов выйти с победителем противостояния Усик - Джошуа после того, как победит британского супертяжа Джо Джойса.
"Когда я побью Джо Джойса, мне придется провести с ним реванш в декабре. Я снова одолею его и буду свободен", - сказал Паркер.
Ранее УНИАН сообщал, что своим мнением о предстоящем реванше Усик - Джошуа поделился непобежденный британский боксер Джо Джойс.
Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.
Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Для того чтобы принять вызов Джошуа, Усику пришлось покинуть ряды территориальной обороны Киевской области, куда он записался сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.