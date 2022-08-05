Джозеф Паркер отметил, что верит в победу Усика во втором поединке с Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился своим мнением о предстоящем бое-реванше между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.

Знаменитый новозеландский боксер отметил, что верит в победу Усика и во втором поединке с Джошуа.

"Кто победит в реванше Усик - Джошуа? Вероятно, я отдам предпочтение Александру, так как не уверен, какой у Джошуа план и что он будет делать со своей новой командой", - заявил Паркер в интервью YouTube-каналу "iD Boxing".

Джозеф Паркер также заявил, что готов выйти с победителем противостояния Усик - Джошуа после того, как победит британского супертяжа Джо Джойса.

"Когда я побью Джо Джойса, мне придется провести с ним реванш в декабре. Я снова одолею его и буду свободен", - сказал Паркер.

Ранее УНИАН сообщал, что своим мнением о предстоящем реванше Усик - Джошуа поделился непобежденный британский боксер Джо Джойс.

Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать

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