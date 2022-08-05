Джо Джойс считает, что у украинского боксера Александра Усика больше шансов на победу.

Непобежденный британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс поделился своим мнением о предстоящем бое-реванше между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.

36-летний боксер считает, что у украинца Усика больше шансов на победу во втором поединке с Джошуа.

"Усик снова победит, если только Джошуа не сделает что-то кардинально другое и не попадет по нему тяжелыми ударами. В противном случае Усик выиграет еще раз", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу "iD Boxing".

Джо Джойс также заявил, что хотел бы провести поединок с Энтони Джошуа.

"У меня есть такое желание. Это будет реванш, тем более что он выложил видео нашего поединка в любителях. Я всегда хотел этот бой. Джошуа постоянно находился впереди меня - на Олимпиаде и так далее. Энтони всегда был большой шишкой. Было бы хорошо доказать, кто из нас лучше", - добавил Джойс.

Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать

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