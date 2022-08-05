Непобежденный британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс поделился своим мнением о предстоящем бое-реванше между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.
36-летний боксер считает, что у украинца Усика больше шансов на победу во втором поединке с Джошуа.
"Усик снова победит, если только Джошуа не сделает что-то кардинально другое и не попадет по нему тяжелыми ударами. В противном случае Усик выиграет еще раз", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу "iD Boxing".
Джо Джойс также заявил, что хотел бы провести поединок с Энтони Джошуа.
"У меня есть такое желание. Это будет реванш, тем более что он выложил видео нашего поединка в любителях. Я всегда хотел этот бой. Джошуа постоянно находился впереди меня - на Олимпиаде и так далее. Энтони всегда был большой шишкой. Было бы хорошо доказать, кто из нас лучше", - добавил Джойс.
Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.
Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Для того чтобы принять вызов Джошуа, Усику пришлось покинуть ряды территориальной обороны Киевской области, куда он записался сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Определился транслятор реванша Усик - Джошуа в Украине
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.