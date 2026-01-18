'Остался только один': Усик нацелился на бой с Уайлдером после побед над Фьюри и Джошуа

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман официально подтвердил, что Деонтей Уайлдер имеет полное право претендовать на чемпионский пояс, принадлежащий Александру Усику.
Это заявление прозвучало на фоне подготовки украинского чемпиона к первой защите титулов WBC, IBF и WBA после его победы над Даниэлем Дюбуа, пишет Sky Sports.
По словам главы организации, Усик подал запрос на проведение добровольной защиты титула против любого соперника из топ-15 рейтинга WBC. Уайлдер, занимающий на данный момент 13-ю строчку, полностью соответствует критериям отбора.
"Деонтей Уайлдер владел поясом WBC в течение пяти лет, он обладает сокрушительной мощью и является значимой силой в дивизионе. Мы одобрили запрос на добровольную защиту и теперь ожидаем деталей предстоящего боя. Уайлдеру здесь рады", – заявил Сулейман.
Последняя цель Усика
Сам Усик рассматривает поединок с "бронзовым бомбардировщиком" не просто как очередную защиту, а как финальный штрих к своему наследию. Чемпион намерен провести этот бой в Соединенных Штатах – впервые с 2019 года.
В своем комментарии Усик объяснил мотивацию выбора соперника желанием закрыть гештальт в противостоянии с лидерами супертяжелого веса последнего десятилетия.
"В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Я дважды победил Джошуа, дважды победил Фьюри, и остался только один непобежденный мною – Уайлдер", – отметил боксер, подчеркнув, что этот бой представляет для него прежде всего спортивный интерес.
Ранее УНИАН сообщал, что Усик назвал соперников, против которых вышел бы на ринг.