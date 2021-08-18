Афина Фьюри пережила клиническую смерть, а сейчас находится в реанимации.

Третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, который запланирован на 9 октября, может быть отменен.

Причиной являются проблемы со здоровьем, которые возникли у новорожденной дочери Фьюри Афины. Это шестой ребенок в семье британца его супруги Пэрис.

Девочка родилась 8 августа и пережила клиническую смерть. Она не дышала в течение трех минут. Ребенка удалось спасти, но сейчас Афина все еще подключена к искусственной вентиляции легких в реанимации.

Отец и тренер Тайсона Фьюри Джон в комментарии Manchester Evening News подчеркнул, что если ситуация не изменится, то бой придется отменить.

"Семья - это семья, бизнес - это бизнес, но семья всегда стоит на первом месте. Когда вы знаете, что у вас в семье все в порядке, то спокойно можете готовиться к боям и выступать. Тайсон сейчас находится возле своей жены и новорожденной дочери", - сказал Фьюри-старший.

Он подчеркнул:

"Если ситуация не изменится и проблемы не исчезнут, то мы отменим бой. Я лично это сделаю".

"Поймите меня правильно, мы хотим драться с Уайлдером. Надеюсь, дочь Тайсона вернется домой, все наладится и мы возобновим тренировочный лагерь, но если этого не произойдет, значит, боя не будет. Это всего лишь боксерский поединок, пусть ждут. Меня не волнует, встретится Тайсон с Уайлдером в следующем году или боя вообще не будет", - подытожил Джон Фьюри.

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Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера в декабре 2020, но этого не случилось.

Автор: Антон Дударь