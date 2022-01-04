Британец намекнул, что проведет бой в Саудовской Аравии.

Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) сообщил, что вскоре будут новости по его следующему бою.

Свой поединок непобежденный британский боксер анонсировал в ролике, который был опубликован на YouTube-канале Behind The Gloves.

"Поработал в зале, ребята. Выжал из себя все соки. Король Саудовской Аравии возвращается.

Вернись на свое место, парнишка. Большие новости на подходе. Советую пристегнуться", - сказал Фьюри.

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