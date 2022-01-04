Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) сообщил, что вскоре будут новости по его следующему бою.
Свой поединок непобежденный британский боксер анонсировал в ролике, который был опубликован на YouTube-канале Behind The Gloves.
"Поработал в зале, ребята. Выжал из себя все соки. Король Саудовской Аравии возвращается.
Вернись на свое место, парнишка. Большие новости на подходе. Советую пристегнуться", - сказал Фьюри.
Читайте такжеЗнаменитый кубинец брутально нокаутировал соперника и вышел на бой с Усиком (видео)Одним из претендентов на бой с Тайсоном является украинец Александр Усик, который владеет поясами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.