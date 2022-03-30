Темирлан Ракумов осудил действия России и назвал президента РФ убийцей.

25 марта в США прошел поединок между американским боксером Исой Шелдоном и представителем Казахстана Темирланом Ракумовым.

Бой закончился победой Ракумова техническим нокаутом в четвертом раунде.

На этот бой казахстанский боксер вышел с сине-желтым флагом в знак поддержки Украины в войне с российскими оккупантами, а после своей победы произнес мощную речь, в которой он жестко осудил развязанную Путиным войну против Украины и назвал президента страны-агрессора убийцей.

"Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Просто сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне, нет войне! Только мир. Путин - убийца", - сказал Ракумов.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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