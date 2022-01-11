Шакур Стивенсон не заинтересован выходить в ринг против украинского боксера.

Непобедимый чемпион по версии WBO в первом легком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) отказался проводить поединок против Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).

24-летний Шакур предпочел бы встретиться в ринге с мексиканцем Оскаром Вальдесом (30-0, 23 KO).

"Мы видели, как Ломаченко дважды проигрывал. Он победил многих великих бойцов, но разве мы не видели, как он дважды уступал? Сколько раз мы видели, как проигрывал Вальдес? Мы никогда раньше не наблюдали его поражения. Он показал отличное выступление в бою с Мигелем Берчельтом. Он нокаутировал его, хотя Берчельта раньше никогда не побеждали. Мы видели Ломаченко в ринге с Теофимо Лопесом, и он имел напуганный вид", - сказал Стивенсон.

"Вальдес никогда не проигрывал, я тоже. Я достиг пика своей карьеры, он тоже находится на пике. Это бой лучшего против лучшего", - добавил Шакур в интервью для Boxing Insider.

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум выразил желание организовать бой между Стивенсоном и Василием:

"Лома против Шакура - поединок, который я хочу организовать. Это будет великолепный бой, неважно, в каком весе он пройдет - легком, первом легком или промежуточном. Мне не нужно, чтобы их бой был титульным. Ломаченко против Стивенсона - это масштабный поединок на pay-per-view".

Напомним, что Ломаченко хочет вернуть себе чемпионские пояса в легком весе и потому для него приоритетный поединок против австралийца Джорджа Камбососа-младшего.

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