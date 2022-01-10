Украинский боксер не может найти себе следующего соперника.

Василий Ломаченко пожаловался, что все потенциальные соперники отказываются выходить против него в ринг.

Слова 33-летнего боксера приводит Instagram-аккаунт DAZN.

"Прямо сейчас никто не хочет подписывать со мной контракт на бой", - сказал Василий.

Ломаченко хочет вернуть себе чемпионские пояса, но Джордж Камбосос-младший пока держит в секрете имя своего следующего соперника.

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