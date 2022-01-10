Василий Ломаченко / фото twitter.com/trboxing
Василий Ломаченко пожаловался, что все потенциальные соперники отказываются выходить против него в ринг.
Слова 33-летнего боксера приводит Instagram-аккаунт DAZN.
"Прямо сейчас никто не хочет подписывать со мной контракт на бой", - сказал Василий.
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Ломаченко хочет вернуть себе чемпионские пояса, но Джордж Камбосос-младший пока держит в секрете имя своего следующего соперника.
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Ситуация в легком весе: главное
- Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Василию Ломаченко.
- Украинский боксер 12 декабря уверенно побил Ричарда Комми и теперь занимает второе место в рейтинге лучших представителей легкого дивизиона от BoxRec.
- Уже три боксера изъявили желание встретиться с Камбососом - обладатель пояса WBC Девин Хэйни, Райан Гарсия, а также Шакур Стивенсон.
- Сам Камбосос ранее заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса. Промоутер Камбососа сказал, что украинец входит в число возможных соперников австралийца.