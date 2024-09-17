Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением.

В аэропорту Кракова (Польша) задержали украинского боксера Александра Усика.

Генконсул Украины в Кракове выехал в аэропорт для выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщили "Суспільному" в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону", – говорится в сообщении дипучреждения. Видео дня

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением.

Задержание Усика: что известно

Вечером 17 сентября украинский спортсмен и политик Жан Беленюк сообщил, что боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Подробностей он не раскрыл.

Впоследствии сделала заявление жена Усика – Екатерина. По ее словам, все хорошо, и Александр потом все объяснит. Она подчеркнула, что не произошло "ничего криминального".

Позже Жан Беленюк сообщил, что Александра Усика должны отпустить.

"Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем спокойной ночи", – написал он.

Причины задержания Усика в Польше пока неизвестны.

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