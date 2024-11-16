Бывший соперник Усика назвал единственного боксера, который смог бы победить украинца

Тони Беллью назвал бойцов, которых он считает лучшими в истории бокса.

Британский боксер Тони Беллью назвал единственного бойца, который смог бы победить украинца Александра Усика. Об этом он заявил в разговоре с ведущим YouTube-канала Mail Sport Boxing.

Бывший чемпион первого тяжелого веса сыграл в популярную игру "Победитель остается". В ней нужно выбирать одного из двух людей, которого игрок считает лучшим, не зная, кого назовут следующим.

Сперва фаворитом Беллью был Майс Тайсон. Позже он заменил "железного Майка" на Эвандера Холифилда.

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Спустя время британец выбрал Джорджа Формана, которого он считает более грозным соперником чем Леннокс Льюис, Владимир Кличко и Тайсон Фьюри. И наконец очередь добралась до Александра Усика.

Беллью долго сомневался, но все же отдал предпочтение Джорджу Форману. Он считает, что американский боксер смог бы победить Усика в своей лучшей форме.

"Мне придется назвать "Большого Джорджа"", - сказал он.

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Ранее УНИАН писал, кто победил в бою между Майком Тайсоном и Джейком Полом. Бой длился всего 8 раундов, а победитель был определен единогласным решением судей.

Кроме того, BoxRec опубликовал рейтинг лучших боксеров. Удивительно, но украинец Александр Усик даже не вошел в десятку лидеров.

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