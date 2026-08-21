Усик отказался от тренировок перед финальным боем: что произошло

Усик пока не готовится к своему возможному финальному бою. Чемпион рассказал, чем занимается вместо боксерских тренировок и почему решил сделать перерыв.

Александр Усик пока не приступил к подготовке к своему следующему поединку, который может стать последним в его профессиональной карьере. Украинский боксер признался, что вообще отказался от боксерских тренировок и решил посвятить время отдыху и семье, пишет Sport.ua.

По словам Усика, его команда пока работает над организацией следующего боя, поэтому говорить о конкретном сопернике и дате он не готов.

"Сейчас не могу сказать, каким будет мой следующий бой, ведь моя команда работает в этом направлении. Я сейчас вообще отказался от боксерских тренировок, кроссфит и кардио только поддерживаю. Бассейн – нет, сауна – да. Сейчас я отдыхаю и провожу время с семьей", – рассказал Усик.

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Александр Усик – последние новости

Ранее Усик объявил о решении освободить все свои чемпионские пояса. Украинец сделал вакантными титулы по версиям WBC, WBA и IBF, однако подчеркнул, что это не означает завершение его карьеры. Он заявлял, что намерен провести еще один, "последний" бой.

Профессиональный рекорд Усика на данный момент составляет 25 побед в 25 боях, из которых 16 он одержал нокаутом.

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