Болгарский боксер Пулев остается официальным претендентом на титул IBF

Болгарский боксер Кубрат Пулев, из-за травмы отказавшийся от запланированного на 28 октября в Кардиффе поединка против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, остается официальным претендентом по линии Международной боксерской федерации, сообщает Братство Кличко.

Пулева в бою с Джошуа заменит третий номер рейтинга организации Карлос Такам, а сам болгарин после восстановления сможет претендовать на титульный поединок.

В Международной боксерской федерации, отметили, что Пулев потерял шанс выйти в ринг из-за травмы, а не по любой другой причине.

Подтвердил эту информации и сам Пулев. «Я все еще жду этого поединка и, думаю, что это лишь вопрос времени, - заявил боксер. – Такие ситуации заставляют мое сердце биться сильнее».

Как сообщал УНИАН, бой Джошуа с Пулевым сорвался из-за травмы плеча болгарина. Новым соперником Джошуа стал камерунец Карлос Такам.