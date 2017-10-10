Россиянин Устинов сразится за вакантный титул WBA с немцем Чарром
14:17, 10 октября 2017Бокс
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Встреча этих боксёров состоится в рамках турнира, запланированного на 25 ноября на арене «Кёниг-Пилснер» в Оберхаузене.
Устинов сразится за титул чемпиона мира / Fightnews.info
Российский супертяжеловес Александр Устинов сразится за вакантный титул регулярного чемпиона WBА с немецким боксёром ливанского происхождения Мануэлем Чарром, сообщает Чемпионат со ссылкой на немецкую газету Express.
Встреча этих боксёров состоится в рамках турнира, запланированного на 25 ноября на арене «Кёниг-Пилснер» в Оберхаузене.
Официальное подтверждение данной информации ожидается 12 октября на специальной пресс-конференции.
Изначально вакантный титул WBA должны были оспорить американский боксёр Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Однако их встреча была отменена после того, как Бриггс провалил допинг-тест.
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