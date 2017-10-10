Россиянин Устинов сразится за вакантный титул WBA с немцем Чарром

Российский супертяжеловес Александр Устинов сразится за вакантный титул регулярного чемпиона WBА с немецким боксёром ливанского происхождения Мануэлем Чарром, сообщает Чемпионат со ссылкой на немецкую газету Express.

Встреча этих боксёров состоится в рамках турнира, запланированного на 25 ноября на арене «Кёниг-Пилснер» в Оберхаузене.

Официальное подтверждение данной информации ожидается 12 октября на специальной пресс-конференции.

Изначально вакантный титул WBA должны были оспорить американский боксёр Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Однако их встреча была отменена после того, как Бриггс провалил допинг-тест.