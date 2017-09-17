Супербой чемпиона мира казахстанца Головкина и мексиканца Альвареса завершился вничью

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился поединок, в котором встретились чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе 35-летний казахстанец Геннадий Головкин и 27-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес, в котором победитель так и не был выявлен сообщает Alll boxing.

Поединок получился напряженным и конкурентным. Головкин шел вперед, а Альварес работал на контратаках, взрываясь сериями. У каждого из боксеров были свои удачные моменты, однако Головкин контролировал бой и его темп большую часть времени, а также был активнее.

Тем не менеее, мнения судей по итогам боя разделились. В записках счет: 118-110 Канело, 115-113 Головкин, 114-114 — ничья.

Вероятнее всего, в ближайшем будущем соперников ждет еще один поединок.