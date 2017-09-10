Усик: Хук постоянно бил ниже пояса, он мне все там отбил

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свою победу над Марко Хуком в 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии, которую он вчера ночью одержал в Берлине.

«Хочу сказать спасибо организаторам, что сделали такой турнир и возможность объединить пояса за один год. Я рад, что бой закончился именно так. Хук обзывался, толкался, но вы видели, что потом происходило.

Он бил мне ниже пояса, он мне все там отбил, он пытался ударить в затылок. Однако он в ответ ничего подобного не получил, ведь бокс – это спорт джентельменов, который зародился в Англии. Я не могу себе позволить делать такие вещи.

Это слабость Хука, то что он вел себя так. Но если нужно, я готов с ним поужинать и заплатить за это.

Буду идти к цели постепенно. Сейчас моя ветка - это Бриедис и Перес. Я уже готовлюсь к ним. Пускай из них победит сильнейший, и я встречусь с ним. Я почему-то отдаю предпочтение Бриедису», – сказал Усик, которого цитирует Xsport.

Напомним, украинец Усик одержал победу над Хуком техническим нокаутом в 10-м раунде.