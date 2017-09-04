Букмекеры считают Усика явным фаворитом в предстоящем поединке с Хуком

9 сентября чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик проведет бой против экс-чемпиона мира Марко Хука. Поединок состоится в Берлине.

По мнению букмекеров, украинский боксер считается явным фаворитом противостояния. На победу Усика различные букмекерские конторы дают коэффициент от 1,04 до 1,07, тогда как коэффициент на победу Хука - от 8,5 до 11,5.

Что касается того, как именно закончится бой, то здесь наиболее вероятным исходом букмекеры видят победу Усика по очкам - на нее можно поставить с коэффициентом 1,57. Интересно, что победа Усика нокаутом оценивается тем же коэффициентом, что и победа Хука по очкам - 11,4.

Александр Усик прибыл в Берлин вчера.

Отметим, что бой пройдет в субботу на арене имени Макса Шмеллинга, которая вмещает 10 500 зрителей.