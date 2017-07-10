Выпущен эффектный промо-ролик супербоя Мэйвезер - МакГрегор (видео)

Телеканал Showtime опубликовал официальный промо-ролик к поединку 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера-младшего и чемпиона UFC в лёгком весе Конора МакГрегора. Поединок пройдёт 26 августа в Лас-Вегасе, а Showtime будет вести его трансляцию по системе pay-per-view.

В промо-ролике звучат заявления обоих соперников по будущему мега-сражению.

В частности, Конор МакГрегор обещает, что "разобьет Мэйвезеру лицо".

"Я буду безжалостным. Мой кулак просто уничтожит голову Мэйвезера", - говорит МакГрегор.

В то же время Флойд Мэйвезер охлаждает пыл ирландского бойца.

"Когда вы говорите слово "бокс", вы подразумеваете меня. Это будет не обычный боксерский поединок. Это большой, большой бизнес", - говорит Флойд.

МакГрегор и Мэйвезер сразятся по правилам бокса, бой продлится 12 раундов, вес бойцов ограничен лимитом в 154 фунта (69,85 кг). Для МакГрегора это будет первый профессиональный поединок в карьере по правилам бокса.