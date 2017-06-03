Чемпион мира по боксу Ломаченко просит президента Украины обеспечить честный суд по делу об убийстве титулованного кикбоксера

Чемпион мира во 2-м полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой обеспечить честный и прозрачный суд над Бабеком Гасановым, который подозревается в убийстве Сергея Лащенко, сообщается в на личной странице Ломаченко в Facebook.

Читайте такжеВ Одессе передали в суд дело убийцы титулованного украинского бойца по тайскому боксу Лащенко Лащенко – мастер спорта международного класса по тайскому боксу и чемпион Европы. Его убили в апреле 2015 года. Главный подозреваемый по делу Бабек Гасанов был задержан в России и с помощью Интерпола передан в Украину.