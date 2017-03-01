Радио BBC будет транслировать бой Кличко - Джошуа

BBC Radio 5 Live подписало контракт на трансляцию пяти поединков, в число которых попали поединок между Дэвидом Хэем и Тони Беллью, который состоится 4 марта, а также сражение между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, сообщает Братство Кличко.

Кроме этих боев, слушатели радио могут «наблюдать» за поединками Энтони Кролла и Хорхе Линареса (25 марта), а также встречей в ринге Рикки Барнса и Джулиуса Индонго. Также планируется выпуск нескольких подкастов, анонсирующих каждый из поединков.

Читайте также"Я намного опытнее Джошуа, это мне сыграет на руку" - Кличко«Рады, что мы можем расширить наше предложение не только количеством невероятных боев, но и несколькими новыми передачами, — отметил один из управляющих Radio 5 Live Джонатан Воллс. – Мы хотим оставаться лидерами британского радиовещания, а также развивать это направление, поскольку увидели хорошие результаты предыдущих наших онлайн-трансляций. В этот раз мы хотим дать слушателям гораздо больше, чем просто сам поединок».

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании. По предварительным данным, бой Кличко – Джошуа будет транслироваться в 150 странах мира.