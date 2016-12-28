Новозеландец Паркер вызовет победителя дуэли Кличко - Джошуа сразу после боя на "Уэмбли"

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер может посетить бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа и вызвать победителя на очный поединок сразу после боя, сообщает Xsport со ссылкой на The Express.

Об этом заявил глава промоутерской компании Duco Events Дэвид Хиггинс.

По его словам, новозеландец желает объединить все титулы в супертяжелом дивизионе:

Читайте такжеВладимир Кличко встретился накануне Рождества со своей 111-летней фанаткой«Джозеф может прийти на бой Кличко против Джошуа, чтобы вызвать победителя на мегабой на «Уэмбли» летом этого года с целью объединить пояса. Это то, чего мы хотим – объединить пояса. И мы будем пытаться это делать. Если другие обладатели поясов разделяют наши взгляды, то это укрепит супертяжелый дивизион. Любой супертяж, который заслужил свой титул, должен стремиться к объединению. Ведь когда пояса у разных людей, то публика сбита с толку, не понимая, кто же настоящий чемпион», - отметил Хиггинс.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на легендарном стадионе "Уэмбли".