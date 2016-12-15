Билеты на бой Кличко-Джошуа будут стоить от 40 до 2000 фунтов

В ближайшую пятницу, 16 декабря, начнется продажа билетов на боксерский поединок между чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на World Boxing News.

Читайте такжеВладимир Кличко: Если Джошуа победит меня, я его просто поздравлюПродажа билетов на самый кассовый бой в истории британского бокса пройдет в два этапа. Сначала пропуски на бой смогут купить члены "Клуба Уэмбли".

Во вторник, 20 декабря, билеты поступят в общую продажу. Ценовой диапазон — 40, 60, 80, 100, 150, 200, 400, 800 и 2 000 фунтов (VIP-зона+бесплатное бронирование).

Второй этап продажи билетов на бой Кличко-Джошуа стартует 16 января 2017 года и будет проходить на портале StubHub.

Напомним, бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять пояса чемпионов по версии WBA, IBF и IBO.