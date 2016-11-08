Владимир Кличко получил в Германии премию за благотворительность

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко получил в Германии премию "Sportler mit Herz" ("Спортсмен с сердцем") за благотворительную деятельность. Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБой Кличко - Джошуа планируют провести на легендарном стадионе "Уэмбли""Спасибо Deutscher SportpresseBall за награду "Спортсмен с сердцем", которую я получил в субботу, и за высокое признание того дела, которое делает Фонд Кличко", - поблагодарил Владимир Кличко.

"Мы действительно гордимся этой наградой и на этом не останавливаемся. Ведь со следующего года Фонд Кличко начинает действовать в Германии и становится международным", - добавил боксер.

Напомним, Владимир Кличко может вернуться на боксерский ринг в марте или апреле. Ожидается, что следующим соперником 40-летнего украинца станет британец Энтони Джошуа.