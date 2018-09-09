Бой Ломаченко - Педраса перенесен на неделю позже

Объединительный поединок в легком весе состоится 8 декабря.

Поединок украинца Василия Ломаченко и пуэрториканца Хосе Педрасы перенесли на 8 декабря по просьбе транслятора боя, сообщает Sport Arena, ссылаясь на слова промоутера украинца Боба Арума.

Перенос поединка 1-го на 8 декабря связан с желанием телеканала-транслятора боя - ESPN. Ранее СМИ стало известно, что поединок между боксерами состоится в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.

Декабрьский бой станет объединением титулов WBA и WBO в легком весе. Свой титул WBA Ломаченко выиграл, одержав победу над Линаресом, в свою очередь Педраса заполучил титул WBO после победы над Рэем Бельтраном 25 августа.

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Также промоутер Василия Ломаченко рассказал о дальнейших планах своего подопечного. По словам Арума, после боя украинца с Хосе Педрасой компания Top Rank хочет организовать поединок своего клиента против Майки Гарсии.

"Я говорил с его братом и тренером Робертом Гарсией. После поединка Ломаченко – Педраса, если Лома выиграет этот бой, мы хотим переговорить с Майки и увидеть, сможем ли мы сделать поединок Ломаченко против Гарсии", - заявил Арум.

Напомним, недавно Василий Ломаченко был признан лучшем боксером современности по версии читателей Sky Sports.