Мэр будет драться: названа дата выставочного боя Виталия Кличко и Леннокса Льюиса
Выставочный бой-реванш между экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом может пройти в рамках вечера бокса в киевском Дворце спорта 2 октября.
Об этом сообщила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в эфире "Радио НВ".
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«Оба бойца сойдутся в ринге. Леннокс Льюис свое участие в конгрессе подтвердил, сейчас мы согласовываем все нюансы по этому поединку, поэтому или в рамках вечера бокса 2 октября во Дворце спорта, или же на другой площадке, но эти две легенды в Киеве в ринге будут стоять друг напротив друга. Сейчас выясняем у обоих, кто в какой форме, для того, чтобы определить количество раундов в этом бою», – сказала Шатерникова.
На днях в СМИ появлялись слухи о срыве выставочного боя.
Виталий Кличко носит титул вечного чемпиона WBC, а Леннокс Льюис является экс-абсолютным чемпионом мира.
Предыдущий бой между Кличко-старшим и Льюисом состоялся 21 июня 2003 года. Тогда поединок был остановлен из-за рассечения у украинского боксера, который на момент остановки лидировал по очкам. Льюис обещал матч-реванш, однако вскоре после боя завершил карьеру. Кличко продолжал выступления до 2012 года, а в настоящее время является мэром Киева.