Впервые представительница женского бокса получила награду Лучшего спортсмена месяца

Приз получила серебряный призер чемпионата Европы по боксу среди женщин Мария Боруца.

Сегодня в Олимпийском доме состоялось чествование лучшей спортсменки и тренеров июня, а именно: серебряной призерки чемпионата Европы по боксу среди женщин Марии Боруцы и ее личных наставников - Андрея и Анатолия Чумаковых.

Именно они и получили из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки заслуженные награды: дипломы, памятные статуэтки и денежные вознаграждения, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Напомним, высокого признания Олимпийского комитета Мария Боруца заслужила благодаря великолепному выступлению на европейском первенстве в болгарской Софии, где получила «серебро» в весовой категории 75 кг и путевку на II Европейские игры-2019.

«Приятно, что наши девушки не остаются в тени парней и громко заявляют о себе на международной боксерской арене. Кстати, в программе Олимпийских игр в Токио-2020 количество женских весовых категорий увеличено с 3 до 5. Верю, что нашим девушкам, в частности, Марии удастся удачно преодолеть путь до олимпийского Токио и осуществить свои заветные мечты», - сказал во время награждения Сергей Бубка.

Президент НОК поздравил с признанием лучших тренеров месяца в Украине – отца и сына семьи Чумаковых. «Приятно, что украинский бокс имеет такие успешные династии: семьи Ломаченко, Хижняк, наши сегодняшние герои – Анатолий Николаевич и Андрей Анатольевич Чумаковы. Ваш замечательный вклад в развитие бокса, воспитания новых чемпионов и чемпионок в Хмельницком и в целом в Украине заслуживает высшей оценки и похвалы», - отметил он.

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«Украинские боксеры давно приучили нас к победам, возвращаясь почти с каждых Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы с медалями», - добавил Сергей Бубка. Он выразил искренние слова благодарности Федерации бокса Украины во главе с ее президентом Владимиром Продивусом и присутствовавшему на мероприятии председателю Наблюдательного совета ФБУ Анатолию Матиосу за весомый вклад в развитие бокса в нашей стране.

Сергей Бубка поблагодарил также физкультурно-спортивное общество «Украина» за содействие в воспитании и подготовке Марии Боруцы.

Со своей стороны, Анатолий Матиос поблагодарил НОК Украины и лично Сергея Бубку за постоянное внимание и поддержку украинского спорта, подчеркнув, что именно благодаря эффективной деятельности и авторитета президента Олимпийского комитета страна имеет прославленных олимпийцев, которых знает весь мир. «Очень приятно, что такие девушки, как Маша при поддержке профессиональных тренеров, Федерации, Олимпийского комитета доказывают силу и мощь украинского спорта. Она – яркое подтверждение того, что украинские женщины – настоящие победительницы как в жизни, так и в спорте», - добавил председатель Наблюдательного совета ФБУ.

Лучшие тренеры месяца в Украине также поблагодарили НОК Украины за высокое признание, подчеркнув, что эта награда – знаковое событие не только для украинского женского бокса, но и для всего Хмельницкого края.

«Для меня большая честь находиться в этом зале», - призналась во время награждения героиня спортивного июня. Мария добавила: «Признаюсь, что даже представить не могла, что когда-нибудь буду получать подобную награду из рук такого легендарного человека, как Сергей Бубка. За вашими достижениями и свершениями я следила в детстве, по телевизору, и именно вы стали примером и отличной мотивацией в моей карьере». Спортсменка также отметила, что сегодня ее главная цель – это не только попадание на Олимпийские игры, но и борьба за олимпийскую медаль.

Впервые звание лучшей спортсменки месяца в Украине получила представительница женского бокса.