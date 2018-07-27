Усик говорил с Гассиевым во время боя - пристыдил соперника за удары ниже пояса

Украинский спортсмен посетовал, что Гассиев наносил ему удары ниже пояса и в бедро.

Украинский боксер Александр Усик разговаривал с россиянином Муратом Гассиевым в ходе финального поединка боксерской суперсерии WBSS - боя за титул абсолютного чемпиона мира.

Украинский спортсмен посетовал, что Гассиев наносил ему удары ниже пояса и в бедро.

Полное интервью Усика опубликовано на YouTube-канале Boxing.ua.

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"Да, я разговаривал с ним (Гассиевым. - Прим.). Когда он бил меня ниже пояса, в бедро или еще куда-то, я попросил его... Я сказал ему: "Мурат, зачем ты это делаешь? Не надо этого делать". Он повел плечом и сказал: "Извини". Я не думаю, что это было намеренно. Но тем не менее я с ним разговаривал", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получил кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве. Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109).