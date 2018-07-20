Усик - Гассиев: ставки букмекеров на бой за титул абсолютного чемпиона мира

Мировые конторы сходятся во мнении, что соперники достойны друг друга.

В субботу в Москве состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Ведущие мировые букмекерские конторы считают абсолютно равными шансы соперников на успех. Так, британская William Hill дает коэффициент 1,9 на победу обоих боксеров. В то же время, ничья считается маловероятной - 19 к 1. То есть, по мнению букмекеров, победитель в этом бою, скорее всего, будет определен.

В то же время, украинские букмекерские конторы патриотично отдают преимущество с минимальным коэффициентом Усику. Ставки в "Пари-матч" принимаются с таким коэффициентом - 1,85 на победу Усика против 1,95 на победу Гассиева.

А вот российский "Марафон" оценивает победу Гассиева в 1,86, против 2,05 на победу Усика.

Справедливости ради стоит отметить, что ведущие комментаторы мирового бокса и специалисты также не видят явного фаворита в этом бою. Сильные и слабые стороны есть у обоих боксеров и предсказать, что кто-то обязательно победит просто невозможно.

Напомним, что в этом бою сойдутся непобежденные чемпионы мира, у каждого из которых в активе по два пояса из четырех самых престижных мировых организаций профи-бокса. Победитель получит все - титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Проигравший останется ни с чем.

31-летний симферополец Александр Усик провел на профессиональном ринге 14 боев. Из них 11 он выиграл нокаутом, и только в трех случаях соперник смог выстоять до конца боя, но проиграть по очкам.

Первый бой за титул чемпиона мира - по версии WBO, Усик провел против поляка Кшиштофа Гловацки и уверенно выиграл единодушным решением судей, по очкам. Вердикт арбитров был неоспорим - 119-109 и 117-111 (дважды). Затем он выиграл по очкам у американца Майка Хантера, защищая свой титул WBO, а в первом бою Всемирной боксерской серии (WBSS) одолел немца Марко Хука досрочно - в 10-м раунде, нокаутом.

Куда более напряженным стал бой против латвийца Мариса Бриедиса в Риге в полуфинале Всемирной серии,, который завершился уже минимальной победой Усика по очкам - 114:114 и дважды по 115:113 в пользу Усика. Тем не менее, главное - результат - был добыт. Усик завоевал титул чемпиона WBC, сохранил пояс WBO и вышел в финал WBSS.

У его соперника россиянина Мурата Гассиева 27 боев и 26 побед (19 - нокаутом). Бой против американца Айзея Томаса был признан несостоявшимся из-за удара Гассиева в корпус соперника после гонга.

В сентябре 2011 года, в 18 лет Гассиев провел свой первый бой на профи-арене и... одержал победу над украинцем Романом Мирзоевым. Бой во Владикавказе завершился со счетом 40:37, 39:38 (дважды).

В апреле 2012 года он провел бой против другого украинца Игоря Пилипенко, выиграв уже более убедительно - 59-55, 59-54 и 60-54. Кроме того, Пилипенко в первом раунде побывал в нокдауне.

Также он проводил бои-реванши с этими бойцами в 2013 году и оба поединка выиграл досрочно - нокаутом.

В декабре 2016-го года Гассиев завоевал титул чемпиона IBF, одолев своего соотечественника Дениса Лебедева. В октябре 2017-го он защитил титул в бою против поляка Кшиштофа Володарчика - в четвертьфинале WBSS. А в феврале 2018-го - в полуфинале WBSS в российском Сочи - одолел кубинца Юниера Дортикоса, отобрав у соперника титул чемпиона WBA.

Бой Усик - Гассиев состоится в субботу, 21 июля, в Москве. Поединок пройдет в СКК "Олимпийский".