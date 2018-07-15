В Москве пригрозили судом Усику за "срыв боя" с Гассиевым

При этом менеджер украинца утверждает, что российская сторона чинит препятствия в организации поединка.

В российской федерации бокса пригрозили судом украинскому боксеру Александру Усику, если тот откажется выходить на бой с Муратом Гассиевым, которым запланирован на 21 июля в Москве.

О возможности срыва этого поединка заявила в субботу украинская сторона. Менеджер Усика Александр Красюк обвинили Москву в создании проблем для приезда украинского чемпиона мира в Россию.

Читайте такжеУсик является фаворитом на ставках букмекеров в поединке с Гассиевым

На это генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев заявил, что срыв финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) может повлечь серьезные последствия.

«Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры.

Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика», – сказал Кремлев, которого цитирует ТАСС.

Напомним, бой Усик - Гассиев запланирован на 21 июля.