В Москве пригрозили судом Усику за "срыв боя" с Гассиевым
В российской федерации бокса пригрозили судом украинскому боксеру Александру Усику, если тот откажется выходить на бой с Муратом Гассиевым, которым запланирован на 21 июля в Москве.
О возможности срыва этого поединка заявила в субботу украинская сторона. Менеджер Усика Александр Красюк обвинили Москву в создании проблем для приезда украинского чемпиона мира в Россию.
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На это генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев заявил, что срыв финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) может повлечь серьезные последствия.
«Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры.
Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика», – сказал Кремлев, которого цитирует ТАСС.
Напомним, бой Усик - Гассиев запланирован на 21 июля.