В Киеве пройдет бой Кличко – Льюис в рамках Конгресса WBC

Это будет выставочный поединок, который состоится в рамках благотворительной аукциона. Подробности аукциона и формат боя пока что не афишируются.

Вечный чемпион мира WBC и мэр Киева Виталий Кличко осенью вновь выйдет в ринг против экс-абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса.

"Мужской разговор двух джентльменов при помощи жестов" состоится во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года, сообщает Братство Кличко.

Это будет выставочный поединок, который состоится в рамках благотворительной аукциона. Подробности аукциона и формат боя пока что не афишируются.

Напомним, бой Леннокс Льюис – Виталий Кличко состоялся 21 июня 2003 года. Драматический поединок, позднее признанный «боем десятилетия в супертяжелом весе», был остановлен врачом из-за рассечения у Виталия. На момент остановки украинец выигрывал на картах всех трех судей со счетом 58:56. Сразу после боя Леннокс пообещал Виталию матч-реванш, но не сдержал своего слова и через несколько месяцев объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры. 15 лет спустя у Льюиса неожиданно появилась возможность выполнить свое обещание.

56-й конгресс WBC впервые в своей истории пройдет в Киеве. В столицу Украины прилетят около 700 участников конвенции из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные чемпионы.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины выступил Виталий Кличко.