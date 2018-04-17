Бриедис готов заменить Усика в финале WBSS
14:50, 17 апреля 2018Бокс
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Латвийский боксер отреагировал на травму бывшего соперника.
Бриедис заявил, что готов заменить Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии / УНИАН
Латвийский боксер Майрис Бриедис заявил, что готов заменить чемпиона WBC и WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии против чемпиона IBF и WBA россиянина Мурата Гассиева.
Об этом латвиец написал в своем Instagram.
«Усик, ты не готов? Потому что я готов. Я хорошо готов к финалу. Поправляйся скорее, но в случае чего, замена уже готова», - заявил Бриедис.
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Напомним, Усик получил травму локтя и бой, который планировался на 11 мая, был перенесен на лето.
Ранее УНИАН сообщал, что бой Усика с Гассиевым может состояться в России.
Стоит отметить, что Александр Усик победил Майриса Бриедиса в полуфинале WBSS в январе 2018 года.
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