Кличко: в этом году Киев готовится принимать важное событие в мире бокса - 56-й Конгресс WBC

"Такое событие состоится в нашей стране впервые. И мы готовимся провести мероприятие на самом высоком уровне, достойно презентовать Киев и Украину", - подчеркнул Кличко.

Киев готовится осенью встречать участников 56-го Конгресса Всемирного боксерского Совета (WBC), который в Украине состоится впервые. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"С 30 сентября по 5 октября 2018-го года в столице Украины соберутся звезды мирового профессионального бокса, президенты федераций из стран-членов WBC, промоутеры, судьи и спортивные функционеры, - отметил Кличко. - Такое событие состоится в нашей стране впервые. И мы готовимся провести мероприятие на самом высоком уровне, достойно презентовать Киев и Украину", - подчеркнул мэр столицы.

Всего в Киев съедутся более 600 участников Конгресса из более 100 стран мира. Среди ожидаемых мероприятий - не только официальные встречи и обмен опытом, организаторы обещают также интересную программу с неформальным общением и благотворительными акциями. А также планируют познакомить участников и гостей Конгресса с украинской культурой и традициями, продемонстрировать им настоящую украинскую гостеприимность.

Проведению Конгресса способствует столичная власть. Мэр Киева, "вечный чемпион" WBC Виталий Кличко лично договаривался с руководством WBC о том, чтобы это важное мероприятие прошло в столице Украины.