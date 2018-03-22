Соперник Ломаченко венесуэлец Линарес расстался с тренером менее чем за два месяца до боя

Наставник боксера Исмаэль Салас будет работать с Дэвидом Хэем.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес, являющийся ближайшим соперником украинца Василия Ломаченко, расстался со своим тренером Исмаэлем Саласом.

Это произошло из-за того, что Салас сконцентрируется на подготовке Дэвида Хэя к реваншу против Тони Белью. О прекращении сотрудничества с Линаресом рассказал сам Салас в интервью Boxingnewsonline.net.

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"Линарес уже не со мной. Он предпочитает оставаться и тренироваться в Японии и Лас-Вегасе. Я не могу поехать с ним из-за подготовки в Лондоне Дэвида Хэя к реваншу против Тони Белью в мае. Поэтому мы разошлись. Линаресу нужен опытный эксперт, человек, который сможет направить его на правильный путь, поскольку Хорхе ждет большая шахматная партия и ему понадобится план", – отметил Салас.

Напомним, 21 марта стороны официально объявили о проведении боя Ломаченко – Линарес, который состоится 12 мая в Нью-Йорке.