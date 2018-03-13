Контракт на бой Ломаченко-Линарес уже подписан - СМИ

Улажены последние формальности с обладателями прав на трансляцию боя..

Чемпион WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) проведет бой с обладателем титула WBA в легком весе Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Инсайдер ESPN Дэн Раффаэль развеял последние сомнения – бой Ломаченко-Линарес, как и предполагалось ранее, состоится 12 мая в Нью-Йорке на главной арене Мэдисон Сквер Гарден, вмещающей более 20 тысяч человек, сообщает SportArena со ссылкой на страницу журналиста в Twitter.

Раффаэль отмечает, что обе стороны еще несколько недель назад согласовали финансовую составляющую боя, но из-за пересечения интересов каналов ESPN и HBO бой Ломаченко-Линарес долго оставался под вопросом.

На телеканале ESPN главный бой вечера бокса будет показан в 20:00 по местному времени, а HBO в 22:00 запустит повтор боя-реванша между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, которые 5 мая выяснят отношения в Лас-Вегасе.

Портал BoxRec также внес бой Ломаченко-Линарес в свою базу данных, присудив поединку максимальные пять звезд.

Для Василия Ломаченко бой с Хорхе Линаресом, не проигрывающим на профи-ринге с 2012 года, станет дебютным в легком весе. Украинец может в рекордные сроки покорить три весовых категории.

Накануне Ломаченко подтвердил бой с Линаресом, но промоутеры венесуэльского боксера поспешили сообщить, что об официальном объявлении мегафайта говорить еще рано.