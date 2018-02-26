Британский боксер скончался вскоре после поединка

31-летний боксер Вестгарт победил соотечественника-британца после десяти напряженных раундов с обоюдными нокдаунами, а вскоре скончался.

Британский боксер-профессионал Скотт Вестгарт скончался вскоре после поединка против соотечественника Дека Спелмана.

Об этом сообщает ВВС.

Бой прошел в английском Донкастере. 31-летний Вестгарт победил Спелмана после десяти напряженных раундов с обоюдными нокдаунами.

Во время интервью после поединка британец уже выглядел неважно, а уже будучи в раздевалке, потерял сознание. Боксер был немедленно госпитализирован с подозрением на кровоизлияние в мозг.

Врачи не сумели спасти жизнь Вестгарта. Он скончался в госпитале.

За свою кареру на профи-ринге Вестгарт провел 10 боев, 7 из которых выиграл, в том числе в двух - победил нокаутами.

Напомним, что в начале февраля скончался украинский боксер Игорь Слюсарчук. Выступавшему в полутяжелом весе украинцу было 28 лет.