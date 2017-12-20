"Будивельник" обыграл "Химик" в центральном матче дня баскетбольной Суперлиги

В Киеве и Черкассах завершились матчи очередного тура регулярного первенства украинской баскетбольной Суперлиги где уверенные победы одержали столичный Будивельник" и "Черкасские Мавпы", сообщает официальный сайт турнира.

Киевляне с разницей в 26 очков деклассировали принципиального соперника "Химик" из Южного - 82:56. В свою очередь, "Мавпы" были гораздо более убедительными в игре с одесской БИПой в очном матче - 111:90.

СУПЕРЛИГА ПАРИ-МАТЧ

20 декабря

Будивельник (Киев) – Химик (Южный) – 82:56 (29:17, 18:15, 17:11, 18:13)

Будивельник: Анисимов 23о+3пд+4пр, Сандул 14о+7пд+1пр, Крутоус 7о+1пд+5пр, Отверченко 10о+5пд+6пр, Дугат 8о+7пд+3пр; Бристол 9о+8пд, Винтоняк 2пд+1пр, Месяц 1пд, Зотов 7о+2пд+3пр, Дроздов 4о+2пд, Филдс.

Химик: Петров 6о+13пд+4пр, Павлов 16о+4пд+1пр, Марченко 2о, Аріанс 9о+2пд, Колтер 6о+1пд+7пр; Мальчевский 9о+5пд, Антипов 7о+2пд+1пр, Ковалев, Войналович, Сидоров 1о+3пд+2пр.