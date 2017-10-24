"Финикс" украинца Лэня одержал первую победу в новом сезоне НБА

В ночь на вторник состоялись очередные 8 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Сакарменто Кинг" соообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 117:115.

Лэнь в этой игре набрал 7 очков и сделал 7 подборов.

Детройт – Филадельфия 86:97 (22:31, 21:25, 24:19, 19:22)

Детройт: Джексон (16 + 6 подборов + 7 передач ), Брэдли (15), Драммонд (14 + 14 подборов), Харрис (11), Джонсон (0) – старт; Гэллоуэй (9), Луэр (6), Кеннард (6), Толливер (5), Смит (4).

Филадельфия: Эмбиид (30 + 9 подборов + 7 потерь), Симмонс (21 + 12 подборов + 10 передач), Ковингтон (13), Редик (7 + 7 подборов), Бэйлесс (6) – старт; Шарич (7), Макконнелл (5), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (3), Фульц (2).

Майами – Атланта 104:93 (26:23, 36:21, 15:29, 27:20)

Майами: Ричардсон (21), Драгич (19 + 6 передач), Уэйтерс (10), Дж. Джонсон (8 + 7 подборов + 5 передач), Мики (2 + 6 подборов) – старт; Эллингтон (20), Олиник (10 + 10 подборов + 5 потерь), Уинслоу (8), Т. Джонсон (6).

Атланта: Принс (20 + 7 подборов + 7 потерь), Бэйзмор (20), Дилэйни (10), Мускала (5), Дедмон (0 + 6 подборов) – старт; Коллинз (14 + 11 подборов), Беленелли (11), Бэббит (9), Тэйлор (4), Дорси (0).

Хьюстон – Мемфис 90:98 (26:24, 31:26, 19:20, 14:28)

Хьюстон: Гордон (27 + 7 передач), Харден (22 + 8 передач + 7 потерь), Капела (14 + 6 подборов), Андерсон (5 + 6 подборов), Ариза (2) – старт; Нене (9), Мба а Муте (8), Такер (3), Джексон (0).

Мемфис: М. Газоль (26), Конли (17), Эннис (14 + 11 подборов), Мартин (11), Харрисон (4) – старт; Чалмерс (11), Эванс (5), Парсонс (5), Брукс (3), Райт (2).

Милуоки – Шарлотт 103:97 (18:25, 35:29, 30:23, 20:20)

Милуоки: Адетокумбо (32 + 14 подборов + 6 передач + 6 потерь), Миддлтон (20 + 6 подборов), Снелл (13), Мэйкер (6), Деллаведова (2 + 9 передач) – старт; Телетович (15), Монро (8 + 7 подборов), Лиггинс (5), Хенсон (2), Пэйтон II (0).

Шарлотт: Лэмб (17 + 9 подборов), Уокер (15 + 6 передач), Ховард (8 + 22 подбора + 4 блок-шота), Бэкон (5) – старт; Камински (18), О'Брайан (14), Грэм (4), Монк (4).

Сан-Антонио – Торонто 101:97 (21:23, 29:27, 25:24, 26:23)

Сан-Антонио: Олдридж (20 + 8 подборов), Грин (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Мюррей (16 + 14 подборов + 6 передач), Андерсон (10), П. Газоль (1 + 7 подборов + 3 блок-шота) – старт; Гэй (11), Джинобили (9), Ловернь (9 + 7 подборов), Миллс (6), Форбс (2), Пол (0).

Торонто: ДеРоЗан (28), Ибака (13), Лоури (8), Пауэлл (6),Ногейра (4 + 6 подборов) – старт; Майла (13), Пелтль (10 + 12 подборов + 3 блок-шота), ВанВлит (7), Ануноби (4), Райт (4).

Даллас – Голден Стэйт 103:133 (24:40, 38:25, 22:34, 19:34)

Даллас: Мэттьюз (19), Феррел (13), Барнс (13 + 7 подборов), Новицки (11 + 7 подборов), Смит-мл (10 + 6 подборов) – старт; Бареа (13 + 8 передач), Пауэлл (10), Ноэл (8 + 7 подборов), Уити (4), Клебер (2), Клавелл (0), Финни-Смит (0).

Голден Стэйт: Карри (29 + 8 передач + 6 потерь), Дюрэнт (25 + 8 подборов + 6 передач), Томпсон (21), Грин (10 + 7 подборов + 8 передач), Пачулия (2 + 7 подборов) – старт; Янг (13), Игудала (9), Ливингстон (8), Макги (6), Белл (6), Уэст (4), Маккоу (0), Каспи (0).

Денвер – Вашингтон 104:109 (29:29, 26:27, 22:22, 27:31)

Денвер: Йокич (29 + 9 подборов + 7 потерь), Миллсэп (17 + 8 подборов), Мюррей (8 + 6 передач), Чендлер (7), Харрис (2 + 6 передач) – старт; Мудиай (15 + 5 потерь), Бартон (12), Фарид (6 + 6 подборов), Пламли (5), Бизли (3).

Вашингтон: Бил (20), Уолл (19 + 12 передач), Портер (17 + 10 подборов), Убре (14), Гортат (13) – старт; Фрэйзер (10), Саторански (5), Микс (5), Маинми (4 +8 подборов), Скотт (2).

Финикс – Сакраменто 117:115 (36:17, 23:34, 28:25, 30:39)

Финикс: Букер (22), Крисс (19 + 6 подборов), Джеймс (18 + 7 передач), Черндлер (9 + 14 подборов), Уоррен (4) – старт; Джексон (15), Юлис (11), Лень (7 + 7 подборов), Дэниэлс (7), Бендер (5), Дадли (0).

Сакраменто: Хилд (14), Коули-Стайн (11), Джексон (10), Хилл (2), Рэндолф (0) – старт; Темпл (23), Фокс (19), Лабиссьер (17), Богданович (12), Куфос (7 + 9 подборов), Картер (0).