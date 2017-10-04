Южненский "Химик" с преимуществом лишь в 1 очко обыграл "Истанбул" в квалификации Кубка Европы ФИБА

Южненский "Химик" начал еврокубковый поход. Команда из Южного стартовала во втором квалификационном раунде Кубка Европы ФИБА. В Турции команда Виталия Степановского сыграла первый матч против "Истанбула".

Украинский клуб победил с разницей всего в одно очко, сообщает официальный сайт ФБУ.

"Истанбул" (Турция) - "Химик" (Украина) - 89:90 (14:24, 19:23, 27:17, 26:26)

В первые минуты матча "Химик" выглядел нервно, но очень вовремя игру в свои руки взял Колтер. Разыгрывающий южненцев за первую четверть реализовал 5 из 7 бросков с игры, раздав при этом 3 асиста. Уверенность американца передалась и партнерам, которые к тому же хорошо отработали в защите. А 7 очков от Мальчевского, который удачно вошел в игру со скамейки, позволили украинскому клубу получить +9 по итогам стартовой десятиминутки.

В середине второй четверти турки сумели оформить рывок, благодаря которому сократили отставание до 3 очков. Однако два тайм-аута за четверть от Степановского сделали свое дело. "Химик" снова отзахищался и набрал свои баллы, благодаря чему по итогам 20 минут игры получил 14 очков преимущества. Южненцы разнообразнее и агрессивнее действовали в атаке, о чем свидетельствуют 18 пробитых штрафных за половину, из которых, кстати, реализовано было лишь половину.

В третьей четверти в составе турецкого клуба активизировался Томпсон, который в связи с отсутствием четкого рисунка игры у "Истанбула" на чужой половине площадки, стал больше брать игру на себя. И именно во многом благодаря результативной игре американца, хозяева отыграли 10 очков, набрав за четверть 27 баллов. 10-минутный отрезок остался за турками, а от преимущества "Химика", который не справился с соперником в защите, перед решающей четвертью осталось только 4 балла.

В дебюте заключительной десятиминутки "Химик" организовал рывок 11:2, вернув себе двузначное преимущество. Южненцы контролировали ход матча, играли в комфортном темпе и лучше двигали мяч в атаке. Казалось, что команде Степановского удастся сохранить солидную разницу перед вторым матчем, однако последние минуты вице-чемпион Украины провел неудачно.

Серия потерь и неверных решений в атаке от гостей привели к тому, что турки ответили мощным рывком. Несколько быстрых отрывов и попаданий из-за дуги от Клобучара и Дулкиса практически ничего не оставили от преимущества южненцев, которые вместо двузначного отрыва закончили матч только с «+1» в свою пользу. Таким образом, в ответном матче команды будут практически начинать все с начала.

Ответный матч состоится в СК «Олимп» в Южном 11 октября в 20:30.

Следует отметить, что южненцы остались единственным представителем Украины в еврокубках. Для "Днепра" и "Будивельника" евросезон уже завершился.