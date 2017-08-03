Баскетбольные "Днепр" и "Химик" узнали, против кого стартуют в еврокубках

Украинские клубы "Днепр" и "Химик" узнали своих соперников в квалификационном этапе Кубка ФИБА Европа.

По результатам жеребьевки, "Днепр" в первом квалификационном раунде сыграет с турецким "Бююкчекмече". Первый матч состоится 20 сентября в Стамбуле, а ответный — 27 сентября в Днепре, сообщает сайт FIBA.

Победитель пары "Днепр" - "Бююкчекмече" во втором квалификационном раунде сыграет с эстонским "Тарту". Первый матч "Днепр" в случае преодоления первого квалификационного раунда сыграет дома 4 октября, а ответный — 11 октября в Эстонии.

Что касается "Химика", то клуб из Южного начнет борьбу со второго раунда квалификации. Соперником украинского клуба станет победитель дуэли между немецким "Вюрцбургом" и турецким "Истамбулом". Первый матч "Химик" сыграет 4 октября на выезде, а ответный — 11 октября дома, в Южном.