Женская сборная Украины выиграла бронзу на чемпионате мира по баскетболу 3х3

Во французском Нанте, где сегодня завершается чемпионат мира по баскетболу 3х3, женская сборная Украины завоевала бронзовые медали.

В полуфинальном матче украинки уступили команде Венгрии со счетом 13:15 и не смогли побороться за золото.

Однако в поединке за третье место со сборной Голландии нашей команде сопутствовал успех. С таким же счетом - 15:13 - "сине-желтые" одержали победу, сообщает официальный сайт турнира.

Победными стали два штрафных броска за 5 секунд до конца основного времени, которые принесли команде Украины медали.

Как сообщал УНИАН, мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила в четвертьфинале чемпионата мира команде Франции, перед этим выиграв все матчи в своей группе.