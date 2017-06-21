Женская сборная Украины выиграла бронзу на чемпионате мира по баскетболу 3х3
21:34, 21 июня 2017Баскетбол
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В матче за третье место украинки обыграли команду Голландии с перевесом в два очка.
Сборная Украины по баскетболу 3х3 - бронзовый призер чемпионата мира / fiba.com
Во французском Нанте, где сегодня завершается чемпионат мира по баскетболу 3х3, женская сборная Украины завоевала бронзовые медали.
В полуфинальном матче украинки уступили команде Венгрии со счетом 13:15 и не смогли побороться за золото.
Однако в поединке за третье место со сборной Голландии нашей команде сопутствовал успех. С таким же счетом - 15:13 - "сине-желтые" одержали победу, сообщает официальный сайт турнира.
Победными стали два штрафных броска за 5 секунд до конца основного времени, которые принесли команде Украины медали.
Как сообщал УНИАН, мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила в четвертьфинале чемпионата мира команде Франции, перед этим выиграв все матчи в своей группе.
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