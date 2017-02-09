НБА: "Финикс" вновь уступил, "Майами" одержал 12-ю победу подряд

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно 12 матчей, в которых "Майами" одержал 12-ю победу подряд, а "Финикс" украинца Алексея Лэня вновь уступимл, сообщает официальный сайт лиги.

"Финикс" уступил "Мемфису" со счетом 91:110.

На счету Лэня в этой игре 11 очков и 5 подборов.

Филадельфия – Сан-Антонио — 103:111 (23:29, 28:29, 24:24, 28:29)

Ф: Окафор (20 + 8 подборов), Шарич (20), Ковингтон (18), Стаускас (16 + 7 подборов + 7 передач), Ильясова (11)

СА: Леонард (32), Паркер (18), Олдридж (15 + 10 подборов), Грин (11), Дедмон (10 + 11 подборов)

Индиана – Кливленд — 117:132 (36:25, 27:32, 18:40, 36:35)

И: Майлз (23), Тиг (22 + 14 передач), Джордж (22 + 8 подборов + 6 передач), Тернер (16 + 7 подборов), Эллис (13)

К: Ирвинг (29 + 7 передач), Корвер (29), Джеймс (25 + 9 передач), Лав (14 + 10 подборов), Томпсон (6 + 10 подборов)

Бруклин – Вашингтон — 110:114 OT (22:31, 27:28, 23:20, 28:21, 10:14)

Б: Богданович (21), Лопес (20), Холлис-Джефферсон (13 + 11 подборов), Букер (14 + 11 подборов), Килпатрик (10)

В: Бил (31), Уолл (23 + 12 передач), Портер (20 + 10 подборов), Смит (15 + 8 подборов), Гортат (14 + 14 подборов)

Атланта – Денвер — 117:106 (39:30, 33:25, 26:32, 19:19)

А: Шредер (24 + 10 передач), Миллсэп (23), Бэйзмор (14), Хардуэй (14 + 6 передач), Ховард (11 + 13 подборов) – старт; Бембри (10), Мускала (10)

Д: Чендлер (24 + 8 подборов), Йокич (18 + 15 подборов), Бартон (17 + 7 подборов + 7 передач), Харрис (13), Мюррэй (11), Артур (10), Нельсон (6 + 8 передач)

Детройт – Лейкерс — 121:102 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32)

Д: Драммонд (24 + 17 подборов + 4 блок-шота), Луэр (20), Харрис (19), Моррис (14), Джексон (4 + 8 передач), Смит (10 + 7 передач + 5 потерь), Бэйнс (10)

ЛАЛ: Рэндл (17), Уильямс (17), Ингрэм (15), Кларксон (12), Янг (9), Блэк (8 + 10 подборов), Нэнс (6 + 7 подборов)

Милуоки – Майами — 88:106 (15:28, 29:27, 19:26, 25:25)

Мил: Адетокумбо (22 + 8 подборов), Паркер (14), Бизли (11), Брогдон (6 + 6 передач), Монро (6 + 7 подборов)

Май: Уайтсайд (23 + 16 подборов), Дж. Джонсон (20), Эллингтон (17), Драгич (16 + 7 передач + 5 потерь), Макгрудер (10), Джонсон (8 + 6 передач)

Мемфис – Финикс — 110:91 (24:15, 22:23, 33:27, 31:26)

М: Конли (23), Марк Газоль (19 + 7 подборов), Дэниелс (14), Грин (11 + 10 подборов), Даглас (11), Аллен (10 + 7 подборов), Парсонс (8 + 7 передач)

Ф: Букер (20), Блэдсоу (16), Найт (16), Лень (11 + 5 подборов), Чендлер (5 + 10 подборов), Такер (6 + 10 подборов)

Нью-Орлеан – Юта — 94:127 (25:32, 28:30, 16:28, 25:37)

НО: Джонс (21 + 8 подборов), Холидэй (15), Дэвис (12 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Мур (13), Фрэйзер (11)

Ю: Джонсон (27), Джордж Хилл (19), Хэйворд (17 + 6 подборов), Беркс (13), Фэйворс (12 + 6 подборов), Гобер (10 + 16 подборов), Экзам (11 + 5 передач)

Миннесота – Торонто — 112:109 (25:33, 28:30, 30:25, 29:21)

М: Уиггинс (31 + 6 передач), Таунс (29 + 14 подборов), Мухаммад (22), Дьонг (11 + 9 подборов), Рубио (5 + 7 передач)

Т: ДеРозан (30), Лаури (20), Кэрролл (19 + 9 подборов), Валанчюнас (16), Росс (11)

Нью-Йорк – Клипперс — 115:119 (36:36, 31:32, 28:20, 20:31)

НЙ: Энтони (28 + 9 подборов), Порзингис (27), Роуз (20 + 7 подборов + 8 передач), О’Куинн (18)

ЛАК: Гриффин (32 + 8 подборов), Джордан (28 + 15 подборов), Кроуфорд (20), Редик (14), Риверс (7 + 10 передач + 5 потерь)

Голден Стэйт – Чикаго 123:92 (30:17, 25:24, 31:29, 37:22)

Г: Томпсон (28), Дюрант (22 + 10 подборов + 7 передач), Грин (19 + 8 подборов + 6 передач), Карри (13 + 6 передач), МакГи (13), Луни (10)

Ч: Лопез (17 + 10 подборов), Гибсон (15 + 9 подборов), Рондо (12 + 8 передач + 6 подборов), Грант (12), Миротич (10)

Сакраменто – Бостон 108:92 (19:28, 30:21, 28:22, 31:21)

С: Коллисон (26), Маклемор (17), Барнс (14 + 11 подборов), Коули-Стайн(14), Толливер (11), Аффлало (9), Куфос (6 + 11 подборов)

Б: Томас (26 + 7 передач), Джонсон (14), Хорфорд (10), Браун (6), Краудер (4) – старт; Смарт (10), Олиник (9 + 8 подборов), Грин (7), Розир (2), Янг (2),Жеребко (2), Мики (0), Зеллер (0).