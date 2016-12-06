НБА. "Кливленд" победил "Торонто", Томпсон набрал 60 очков за "Голден Стейт" (результаты матчей)

Действующий чемпион НБА "Кливленд Кавальерс" победил "Торонто Рэпторс" в матче двух лидеров Восточной конференции.

Игра завершилась со счетом 116:112, а в составе "Кавальерс" традиционно результат сделали три лидера команды ЛеБрон Джеймс, Кайри Ирвинг и Кевин Лав, набравшие на троих 86 очков. "Торонто" в концовке матча мог отыграться, когда за 10 секунд до финальной сирены Демарр ДеРозан реализовал трехочковый и сделал счет 114:112, но арбитры заметили у защитника "Рэпторс" при прыжке заступ за линию и попадание отменили.

В других матчах главным событием дня стала разультативность защитника "Голден Стейт" Клэя Томпсона в матче с "Индианой" (142:106). Игрок "Уорриорс" провел лучший матч в карьере, набрав 60 очков всего за 30 минут - ранее ни одному из игроков НБА не удавалось набрать такое количество очков за этот лимит времени.

Примечательно, что Томпсон мог набрать в течение матча и больше очков, но поскольку "Уорриорс" обеспечили себе победу задолго до финальной сирены, рекордсмен дня просидел всю последнюю четверть на скамейке запасных.

Результаты матчей:

Торонто - Кливленд - 112:116 (27:30, 34:32, 20:28, 31:26)

Т: ДеРозан (31 + 5 передач), Лаури (24 + 9 передач), Росс (14 + 4 блок-шота), Паттерсон (12 + 9 подборов);

К: Джеймс (34 + 8 подборов + 7 передач), Лав (28 + 14 подборов), Ирвинг (24 + 7 передач), Фрай (10).

Голден Стейт - Индиана 142:106 (38:27, 42:23, 36:33, 26:23)

Г: Томпсон (60), Дюрант (20 + 8 подборов), Карри (13 + 11 передач), Кларк (11)

И: Джордж (21 + 10 подборов), Тиг (16 + 6 передач), Джо Янг (12), Т. Янг (10).

Милуоки - Сан-Антонио - 96:97 (24:26, 24:9, 25:36, 23:26)

М: Паркер (23 + 8 подборов), Адетокумбо (22 + 11 подборов), Телетович (11), Монро (10 + 13 подборов);

СА: Леонард (21 + 9 подборов), Олдридж (18 + 9 подборов), Газоль (15 + 9 подборов), Дедмон (10 + 6 подборов).

Филадельфия - Денвер - 98:106 (27:18, 26:33, 17:23, 28:32)

Ф: Родригез (17 + 7 передач), Ильясова (17 + 8 подборов), Шарич (17 + 8 подборов), Эмбиид (16 + 5 блок-шотов), Хендерсон (14), Холмс (11 + 8 подборов);

Д: Галлинари (24), Бартон (22 + 8 подборов), Мюррэй (22), Чендлер (10).

Бруклин - Вашингтон - 113:118 (32:29, 34:22, 15:32, 32:35)

Б: Лопез (25 + 6 подборов + 5 передач), Килпатрик (21 + 6 подборов), Богданович (18), Букер (14 + 14 подборов);

В: Уолл (25 + 13 передач), Бил (18), Портер (18), Моррис (16), Гортат (10 + 12 подборов), Торнтон (11), Убре (10).

Атланта - Оклахома-Сити - 99:102 (21:23, 33:32, 15:28, 30:19)

А: Миллсэп (24), Шрудер (17 + 8 передач), Корвер (15), Хардуэй (12), Мускала (11);

О: Уэстбрук (32 + 13 подборов + 12 передач), Морроу (15), Оладипо (14 + 6 подборов), Адамс (12 + 10 подборов), Кантер (10).

Чикаго - Портленд - 110:112 (32:29, 25:36, 30:21, 23:26)

Ч: Уэйд (34), Батлер (26 + 7 подборов + 5 передач), Миротич (18 + 7 подборов), Кэнан (10);

П: Лиллард (30 + 7 передач), МакКоллум (24 + 5 передач), Крэбб (17), Харклесс (11 + 8 подборов), Пламли (10), Тернер (10).

Нью-Орлеан - Мемфис - 108:110 OT (21:17, 25:27, 23:30, 25:20, 14:16)

Н: Дэвис (28 + 13 подборов + 4 блок-шота), Галлоуэй (26), Джонс (10 + 8 подборов);

М: Дэниелз (29), Газоль (28 + 10 подборов + 10 передач), Аллен (19 + 14 подборов), Харрисон (12), Уильямс (11).

Хьюстон - Бостон - 107:106 (26:17, 32:31, 19:35, 30:23)

Х: Харден (37 + 8 подборов + 8 передач), Гордон (19), Ариза (15 + 8 подборов), Капела (11 + 9 подборов);

Б: Хорфорд (21 + 9 передач + 6 подборов), Томас (20), Брэдли (16 + 10 подборов), Смарт (13), Краудер (12 + 5 передач).

Даллас - Шарлотт - 101:109 (23:23, 27:25, 28:27, 23:34)

Д: Барнс (29 + 7 подборов), Мэттьюз (16), Уильямс (15 + 13 передач), Пауэлл (15 + 7 подборов), Гибсон (13);

Ш: Уокер (19), Белинелли (16 + 6 подборов), Лэмб (14 + 5 подборов), Батюм (14 + 15 подборов + 7 передач), Зеллер (12), Кидд-Гилкрист (11 + 12 подборов).

Лос-Анджелес Лейкерс - Юта 101:107 (26:26, 27:31, 21:32, 27:18)

Л: Уильямс (38 + 7 передач + 6 подборов), Кларксон (17 + 5 подборов), Рэндл (11 + 11 подборов), Мозгов (10);

Ю: Хэйворд (23 + 6 подборов + 5 передач), Худ (16 + 6 передач), Гобер (14 + 17 подборов + 5 блок-шотов), Диао (12), Экзам (10), Мэк (10 + 7 передач).