Киевский "Будивельник" усилился тремя украинскими новичками

Киевский "Будивельник" накануне нового сезона Суперлиги подписал контракты с тремя новичками, сообщает Sport Arena.

Ими стали центровой Михаил Анисимов, а также форварды Александр Тищенко и Сергей Приймак.

Анисимов выступал в "Будивельнике" в 2009-2015 годах, став с клубом трехкратным чемпионом Украины. Минувший сезон он провел в киевском "Динамо", набирая 13,2 очка и 6,7 подбора в среднем за игру.

Александр Тищенко также некоторое время назад выступал за "Будивельник", а минувший сезон заканчивал в "Черкасских Мавпах".

Сергей Приймак является воспитанником южненского "Химика". Минувший сезон он пропускал, но все равно вызывался в сборную Украины U-20 для участия в молодежном чемпионате Европы.