В составе баскетбольной сборной Украины осталось 13 человек

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин сократил состав команды, которая готовится к отборочным матчам Евробаскета-2017, до 13 человек. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Национальную команду покинули центровой Максим Сандул, последним клубом которого была испанская "Манреса", а также тяжелый форвард южненского "Химика" Вячеслав Петров. Оба игрока ранее никогда не выступали за сборную в официальных матчах.

Сейчас украинская команда собирается принять участие в последнем летнем товарищеском турнире, который пройдет в Эстонии. На эти соревнования Мурзин взял 12 человек.

Защитники: Денис Лукашов (без клуба), Александр Липовый (без клуба), Клим Артамонов ("Бипа", Одесса), Александр Рябчук ("Химик"), Александр Мишула ("Днепр");

Форварды: Максим Корниенко (Лукойл-Академик, Болгария), Вячеслав Бобров ("Кемпер", Франция), Владимир Конев ("Химик"), Дмитрий Глебов (без клуба)

Центровые: Артем Пустовой (без клуба), Кирилл Фесенко ("Авеллино", Италия), Вячеслав Кравцов (без клуба).

13-м игроком, который остался в Киеве, стал защитник Руслан Отверченко.

Напомним, заявка на отборочный турнир Евробаскета-2017 должна состоять из 12 человек. Таким образом еще один исполнитель должен будет покинуть сборную

На турнире в Эстонии, который пройдет с 24 по 26 августа, соперниками сборной Украины станут команды Эстонии, Албании и Израиля.