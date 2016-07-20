Украинская "молодежка" разгромила Бельгию и вышла в четвертьфинал Евробаскета U-20

Молодежная сборная Украины разгромила Бельгию в 1/8 финала чемпионата Европы U-20, который проходит в Хельсинки. Поединок завершился со счетом 95:73 в пользу команды тренера Максима Михельсона.

Самым результативным игроком матч стал центровой южненского "Химика" Сергей Павлов, набравший 18 очков. Самым эффективным стал защитник киевского "Будивельника" Виталий Зотов - на его счету 14 очков, 3 подбора, 5 Читайте такжеУкраинская "молодежка" спасла матч с Латвией на Евробаскете U-20передач и 3 перехвата.

Украина U-20 - Бельгия U-20 - 95:73 (24:27, 24:17, 28:9, 19:20)

Украина: Павлов (18), Кобец (15 + 5 подборов + 4 перехвата), Зотов (14 + 5 передач), Тарасенко (11), Скапинцев (8 + 5 подборов), Михайлюк (8 + 8 подборов + 6 передач), Балабан (8 + 6 подборов), Антоненко (6), Сидоров (5 + 6 передач), Мирошниченко (2), Приймак (0), Лебединцев (0).

Этой победой сборная Украины гарантировала себе сохранение места в Дивизионе А чемпионата Европы на следующий год. Выход в четвертьфинал ЧЕ - наивысшее достижение украинской команды с 2010 года, в полуфинале "желто-синие" не играли никогда.

В четвертьфинале подопечные Михельсона сыграют со сборной Германии. Матч состоится послезавтра, 22 июля.