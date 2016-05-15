Московский ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА стал чемпионом Евролиги - главного европейского соревнования в баскетбольном мире.

В полуфинале "Финала четырех" Евролиги ЦСКА обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" (88:81), а в решающем матче - стамбульский "Фенербахче".

Примечательно, что по ходу третьей четверти матча с "Фенербахче" ЦСКА обыгрывал соперника с разницей в 21 очко, но едва не упустил победу. За секунду до финальной сирены россиян спас форвард Виктор Хряпа, который сделал счет 83:83 и перевел игру в овертайм.

В дополнительные пять минут встречи ЦСКА дожал оппонента - 101:96.

Фенербахче (Турция) – ЦСКА (Россия) – 96:101 ОТ (20:22, 10:28, 23:19, 30:14, 13:18)

Ф: Диксон (17 + 4 передачи), Датоме (16 + 5 подборов), Антич (16), Юдо (16 + 11 подборов + 4 блок-шота), Слукас (10)

ЦСКА: Де Коло (22 + 7 передач), Теодосич (19 + 5 подборов + 7 передач), Хайнс (15), Хиггинс (12), Воронцевич (11), Хряпа (10 + 5 подборов).

Отметим, что этот трофей стал третьим для ЦСКА в новейшей истории для европейского баскетбола. Ранее московская команда выигрывала Евролигу в 2006-м и 2008-м году.