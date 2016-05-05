Капитан баскетбольной сборной Украины продолжит карьеру в "украинском" Монако

Центровой сборной Украины по баскетболу и экс-игрок НБА Кирилл Фесенко продолжит карьеру во французском клубе "Монако", сообщает Sportando.net.

"Монако" станет третьим клубом для Фесенко в течении нынешнего сезона. Осенью 2015-го украинец играл за российский "Локомотив-Кубань", а позже перешел в итальянский "Канту". Вчера Фесенко сыграл свой последний матч в Серии А - "Канту" занял 11-е место по итогам регулярного чемпионата страны и не смог пробиться в плей-офф.

Отметим, что баскетбольный клуб "Монако" де-факто является украинским проектом во Франции. До 2012-го года команда играла в любительской лиге, пока владельцем команды не стал украинский банкир Сергей Дядечко, также являвшийся президентом БК "Донецк". После того, как БК "Донецк" в 2014-м году прекратил существование, Дядечко возложил на себя функции президента в "Монако".

За три года украинского финансирования команда вышла в элитный чемпионат LNB и теперь может с первого раза стать чемпионом Франции.

Генеральным менеджером клуба является украинец Алексей Ефимов, ранее занимавший аналогичную должность в БК "Донецк". Главный тренер "Монако" - черногорец Звездан Митрович, сделавший себе имя в украинских клубах "Химик", "Кривбассбаскет", "Будивельник" и "Азовмаш".

Кроме того, в "Монако" выступает защитник сборной Украины Сергей Гладырь, а также несколько американских легионеров, ранее выступавших в чемпионате Украины.

Напомним, самый значительный этап карьеры Кирилла Фесенко прошел с 2007-го по 2011-й год, когда он играл в НБА за команду "Юта Джаз". На чемпионате Европы 2015 года он был капитаном сборной Украины.