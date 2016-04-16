ФИБА отстранила 14 национальных сборных от Евробаскета из-за участия клубов в турнирах Евролиги

Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила 14 национальных мужских сборных от участия в чемпионате Европы 2017 года и квалификации к турниру, сообщил ТАСС пресс-секретарь FIBA Сакис Контос.

"Речь пока идет только о мужском чемпионате Европы-2017. Сборная России, как и 13 других команд, дисквалифицированы", - заявил Контос.

FIBA дисквалифицировала 14 мужских национальных команд из-за участия клубов этих стран в турнирах под эгидой Евролиги.

В число отстраненных попали все ведущие сборные континента - Хорватии, Сербии, Черногории, Македонии, Испании, Боснии и Герцеговины, Литвы, России, Словении, Италии, Греции, Израиля, Польши и Турции.

Летом 2015 года FIBA разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании двух новых клубных турниров, которые станут аналогами Евролиги и Кубка Европы. В ноябре стало известно, что Евролига будет переформатирована с нового сезона, число участников сократится до 16 команд.